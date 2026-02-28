Ηρακλής: Οι πανηγυρισμοί των «κυανόλευκων» για την άνοδο στη Super League (vids)

Ο Ηρακλής είναι εδώ! Είναι στη Super League! Μπορεί να πέρασαν εννέα σκληρά χρόνια με πολλές δύσκολες στιγμές όμως οι κυανόλευκοι μετά τη μεγάλη νίκη τους με 1-0 στην Καρδίτσα επί της Αναγέννησης εξασφάλισαν και μαθηματικά την άνοδό τους στην φυσική τους θέση.

Από τη στιγμή που έγινε το 1-0 στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Κριστιάν Κούστα, παίκτες, προπονητικό τιμ και οπαδοί ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ το «πάρτι» άρχισε με τη λήξη της αναμέτρησης.

Ομάδα και κόσμος που είχαν ταξιδέψει στην Καρδίτσα έγιναν «ένα» και γιόρτασαν την άνοδο στα «σαλόνια» της Super League. Η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια όπου υπήρξε δεύτερος… γύρος πανηγυρισμών για τους παίκτες και το σταφ του Ηρακλή

Δείτε παρακάτω βίντεο