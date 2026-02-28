Ηρακλής: Οι πανηγυρισμοί των «κυανόλευκων» για την άνοδο στη Super League (vids)
Δείτε βίντεο με το «πάρτι» που έστησε η ομάδα του Ηρακλή και οι οπαδοί του μετά και τη μαθηματική άνοδο της ομάδας στη Super League
- Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
- Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του - Τα είχε θάψει ο ίδιος
- ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
- Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί - Το Ιράν επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
Ο Ηρακλής είναι εδώ! Είναι στη Super League! Μπορεί να πέρασαν εννέα σκληρά χρόνια με πολλές δύσκολες στιγμές όμως οι κυανόλευκοι μετά τη μεγάλη νίκη τους με 1-0 στην Καρδίτσα επί της Αναγέννησης εξασφάλισαν και μαθηματικά την άνοδό τους στην φυσική τους θέση.
Από τη στιγμή που έγινε το 1-0 στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Κριστιάν Κούστα, παίκτες, προπονητικό τιμ και οπαδοί ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ το «πάρτι» άρχισε με τη λήξη της αναμέτρησης.
Ομάδα και κόσμος που είχαν ταξιδέψει στην Καρδίτσα έγιναν «ένα» και γιόρτασαν την άνοδο στα «σαλόνια» της Super League. Η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια όπου υπήρξε δεύτερος… γύρος πανηγυρισμών για τους παίκτες και το σταφ του Ηρακλή
Δείτε παρακάτω βίντεο
- Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»
- Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2: «Κόκκινοι» για Champions League, με «5άρα»
- LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός
- LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
- LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
- Τους 341 τίτλους έφτασε ο Ολυμπιακός – Αναλυτικά τα τρόπαια που έχει κατακτήσει
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 12-13: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το τρόπαιο! (vids)
- ΟΦΗ-ΑΕΛ 3-0: Ο Φούντας με δυο γκολ κλείδωσε τη νίκη από το 7’ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις