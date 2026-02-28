newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Η η κηδεία του Γιάννη Πατσιλινάκου θα είναι πολιτική και θα γίνει δημοσία δαπάνη, την Τρίτη 3 Μάρτη στις 15:00, στο δημαρχείο Περάματος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ, επισημαίνει πως «με βαθιά θλίψη, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ αποχαιρετά τον σύντροφο Γιάννη Πατσιλινάκο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κηδεία του Γιάννη Πατσιλινάκου θα είναι πολιτική και θα γίνει δημοσία δαπάνη, την Τρίτη 3 Μάρτη στις 15:00, στο δημαρχείο Περάματος.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Με βαθιά θλίψη, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ αποχαιρετά τον σύντροφο Γιάννη Πατσιλινάκο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Ο σ. Γιάννης Πατσιλινάκος, στέλεχος του ΚΚΕ, διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Πόλης της Κομματικής Οργάνωσης Πειραιά και βουλευτής Β’ Πειραιά. Επί τρεις θητείες (1987-1990, 1995-1998 και 1999-2002) ως Δήμαρχος Περάματος υπηρέτησε τα συμφέροντα του λαού της πόλης. Διετέλεσε επίσης και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.

Ο σ. Γιάννης Πατσιλινάκος γεννήθηκε στον Πειραιά, στην Αγιά Σοφιά, και αργότερα διέμενε στο Νέο Ικόνιο, στην περιοχή Πλακούδα, στο Πέραμα.

Το 1966 πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το 1972. Τον Απρίλη του 1973, παρουσιάστηκε στον στρατό, στην Κόρινθο, έπειτα στην Ορεστιάδα, όπου και διώχθηκε λόγω των ιδεών και της δράσης του μέσα στον στρατό.

Το 1975 παντρεύτηκε την επίσης γιατρό Δήμητρα Παπαδάκη, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Ως ειδικευόμενος καρδιολόγος, υπηρέτησε στο Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα” και στο “Τζάνειο”. Αμέσως μετά, άνοιξε καρδιολογικό ιατρείο στο Πέραμα και συνέχισε να ασκεί την ιατρική. Αγαπητός ως γιατρός, πάντα βοηθούσε και συνέτρεχε τον κόσμο που ήθελε βοήθεια και ιατρική υποστήριξη.

Το 1975 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και χρεώνεται ως γραμματέας στην ΚομματικήΟργάνωση γιατρών του Πειραιά, στην Αχτιδική Επιτροπή επιστημόνων και στη συνέχεια στην Αχτιδική Επιτροπή Κερατσινίου Περάματος.

Ο σ. Γιάννης ήταν εργατικός, επίμονος, μαχητικός. Άφησε ως Δήμαρχος το αποτύπωμά του στην ανάπτυξη της εργατούπολης του Περάματος υπέρ των εργατικών- λαϊκών συμφερόντων, με έργα που συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της πόλης, κόντρα στην αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Με συνεχείς κινητοποιήσεις, μαζί με τους κατοίκους της πόλης, διεκδίκησε χώρους που έγιναν σχολεία και ελεύθεροι χώροι για αθλητισμό και πολιτισμό, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη σε όλη την περιοχή. Αντιπάλεψε, μαζί με τον λαό του Περάματος, όλα όσα βασάνιζαν τις λαϊκές οικογένειες, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο, τους αντιλαϊκούς νόμους, τις κυβερνήσεις. Αυτό έκανε και ενάντια στα καζάνια του θανάτου, ενισχύοντας και στηρίζοντας αποφασιστικά τις λαϊκές και νεολαιίστικες κινητοποιήσεις, που με το τιμόνι της διοίκησης του Δήμου στον κομμουνιστή Δήμαρχο έγινε κατορθωτό να ανακληθούν μια σειρά άδειες εταιρειών πετρελαιοειδών.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην σύζυγό του σ. Γιάννη, Δήμητρα, στα παιδιά του Αλέξανδρο, Κωνσταντίνα και Σταυρούλα και σε όλους τους οικείους του.

Η κηδεία του σ. Γιάννη Πατσιλινάκου θα είναι πολιτική και θα γίνει δημοσία δαπάνη, την Τρίτη 3 Μάρτη στις 15.00, στο Δημαρχείο Περάματος.

Την ίδια ημέρα από τις 11.00 η σορός του συντρόφου θα εκτεθεί στο Δημαρχείο Περάματος για δημόσιο προσκύνημα και την Τετάρτη 4 Μάρτη, στις 16.20 θα πραγματοποιηθεί η καύση της στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».

