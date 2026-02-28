Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
Συνελήφθη ο 29χρονος οδηγός - Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του δυστυχήματος στην Καλαμάτα
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στην περιοχή Ράχη στην Καλαμάτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 94χρονη γυναίκα, κάτοικος της ίδιας περιοχής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό που οδηγούσε 29χρονος άνδρας παρέσυρε την ηλικιωμένη κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς η γυναίκα υπέστη θανάσιμα τραύματα.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η 94χρονη είχε ήδη καταλήξει.
Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.
