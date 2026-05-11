Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-1 και κατέκτησε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν τα play offs της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει πολύ ιδιαίτερες αντιδράσεις στο γκολ νίκη και τίτλου που πέτυχε ο Ζοάο Μάριο.

Μετά το γκολ του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού έγινε… χαμός στο γήπεδο και στον πάγκο της Ένωσης, όπου όλοι έγιναν ένα… κουβάρι.

Ο Νίκολιτς, ωστόσο σε αντίθεση με όσα γινόντουσαν γύρω του, παρέμεινε ψύχραιμος στον πάγκο του, παρακολουθώντας τη στιγμή χωρίς έντονες αντιδράσεις, σαν να «κλείδωνε» εσωτερικά όλη τη διαδρομή της ομάδας μέχρι τον τίτλο.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το ματς:

«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Έχω κερδίσει κι αλλού τίτλους αλλά το σημερινό είναι μοναδικό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζόν, έδειξαν σταθερότα, το άξιζαν, με 8 βαθμούς κόντρα σε καλούς αντιπάλους.

Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα (σσ. τον Κώστα Σταυροθανασόπουλο). Σε όλη την ομάδα που στήριξε από την πρώτη στιγμή. Και πάντα στον Μάριο Ηλιόπουλο. Αυτό που έγινε εδώ με 15 χιλιάδες κόσμο σε κάθε προπόνηση. Είναι ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του και το αξίζει. Το αξίζει αυτή η ομάδα με την απόλυτη σταθερότητα.

Θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου, στην κόρη μου και σε 30 φίλους που είναι εδώ για στήριξη από την αρχή. Οι οπαδοί είναι σπέσιαλ, κάτι διαφορετικό. Σημαντική η αναγνώριση από το κοινό. Η κακή πλευρά της προπονητικής είναι πως σκεφτόμαστε ήδη το αύριο. Νέα σεζόν θα έχουμε νέους στόχους. Να περάσουμε στο Champions League. Ειμαι χαρούμενος για όλους. Απόψε θα το γιορτάσουμε. Οι δυο αλλαγές βοήθησαν πολύ. Ειναι θέμα ομαδικής προσπάθειας, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρωταθλητές».