Νίκολιτς: «Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου» (vid)
Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς αμέσως μετά τη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού που χάρισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και ανέφερε πως αυτές είναι οι πιο ευτυχισμένες μέρες στην καριέρα του, εξηγώντας πως το συγκεκριμένο πρωτάθλημα είναι μοναδικό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:
«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Εχω κερδίσει και αλλού τίτλους άλλα μοναδικό το σημερινό. Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζον, εδειξαν σταθερότητα, το άξιζαν, με 8 βαθμούς, κόντρα σε καλούς αντιπάλους. Συγχαρητήρια σε όλους μέσα στην ομάδα και τα Σπάτα.
Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα. Σε όλη την ομάδα που στήριξε από την πρώτη στιγμή Και πάντα και στον Μάριο Ηλιόπουλο. Ειναι ο πρωτος τιτλος στην καριέρα του και του αξίζει. Αυτό που έγινε εδώ με 15 χιλιάδες κόσμο σε κάθε προπόνηση. Το αξίζει αυτή η ομάδα με απόλυτη σταθερότητα.
Θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και την κόρη μου και 30 φίλους που είναι εδώ για την στήριξη από την αρχή.
Οι οπαδοί είναι ιδιαίτεροι, κάτι διαφορετικό. Σημαντική η αναγνώριση από το κοινό. Η κακή πλευρά της προπονητικής είναι πως σκεφτόμαστε ήδη το αύριο. Νέα σεζόν θα έχουμε νέους στόχους. Να περάσουμε στο Champions League. Είμαι χαρούμενος για όλους. Απόψε θα το γιορτάσουμε.
Οι δυο αλλαγές βοήθησαν πολύ. Είναι θέμα ομαδικής προσπάθειας, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρωταθλητές».
