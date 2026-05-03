Νίκολιτς: «Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος»

Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο διάστημα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αμυνθεί και κλείστηκε πίσω. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε το ματς. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.

Έχουμε έξι βαθμούς από τους διεκδικητές, έχουμε ακόμη τρεις αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός είναι περήφανη ομάδα και πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τέλος».