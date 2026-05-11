Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (11/5) στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Ο Κηφισός βρίσκεται για άλλη μία ημέρα στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, αλλά και από το Ίλιον μέχρι το Περιστέρι.

Δυσκολίες σημειώνονται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασ. Σοφίας, Καλιρρόης, Αρδηττού, Βασ. Κωνσταντίνου Αλεξάνδρας, Σταδίου.

Στην Αττική οδό καταγράφονται επίσης, καθυστερήσεις.