Τι ισχύει με το μέλλον του Αντετοκούνμπο – Τα «θέλω» των Μπακς σε πιθανό trade

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η ενδεχόμενη αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, είναι από τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα στο ΝΒΑ, με πρόσφατο ρεπορτάζ να αποκαλύπτει τι ζήτησαν τα Ελάφια, από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, πριν από το trade deadline, για πιθανή ανταλλαγή για τον Έλληνα superstar.

Η απάντηση που έδωσαν οι Μπακς, έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις τους (και) ενόψει της offseason που έρχεται, αλλά και πως δεν θα δεχτούν να δώσουν τόσο εύκολα τον Γιάννη. Τι ζήτησαν λοιπόν από το Κλίβελαντ;

Τι ζήτησαν για τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς

«Οι Καβαλίερς, σύμφωνα με πηγές της λίγκας, επικοινώνησαν με τους Μπακς για τον Γιάννη πριν από το deadline και τους ειπώθηκε ότι θα χρειαζόταν ο Έβαν Μόμπλεϊ και όλα τα διαθέσιμα draft picks του Κλίβελαντ για να γίνει η συμφωνία», αναφέρει το ρεπορτάζ στις ΗΠΑ.

Και αυτή η απάντηση των Μπακς δείχνει πως δεν σκοπεύουν να παραχωρήσουν εύκολα τον Αντετοκούνμπο, μιας και είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο των Ελαφιών, παρόλο που το όνομά του έχει συνδεθεί έντονα με σενάρια ανταλλαγής τον τελευταίο χρόνο.

Όσα ζήτησαν οι Μπακς από τους Καβαλίερς έκαναν σχεδόν αδύνατη μια ανταλλαγή, εκτός αν ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο πίεζε την κατάσταση, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί το προσεχές καλοκαίρι. Ωστόσο, το συμβόλαιό του, με απολαβές στα 58,4 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνει οποιαδήποτε πιθανή ανταλλαγή ακόμη πιο περίπλοκη.

Μπορεί να μην αγωνίστηκε αρκετά φέτος, ωστόσο ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας 27,9 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ ανά παιχνίδι, με 62,4% εντός παιδιάς.