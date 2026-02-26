Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ. στον Περιφερειακό – Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην περιφερειακή οδό στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, λίγο πριν τις 06:00, αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς ανατολικά.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας, μεταδίδει το emakedonia.
Λόγω του ατυχήματος προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
