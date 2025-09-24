Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, στο ύψος της Αγίας Τριάδας. Από την καραμπόλα τριών οχημάτων τραυματίστηκε ένας άνθρωπος.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με το MEGA, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που κινείτο προς Μηχανιώνα έχασε, υπό άγνωστες συνθήκες τον έλεγχο, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και στην αρχή χτύπησε πρώτα σε ένα ένα βαν που μετέφερε τρέιλερ, το οποίο τούμπαρε με αποτέλεσμα να πέσει το φορτίο του στον δρόμο και να καταστραφεί.

Το βαν στην συνέχεια συγκρούστηκε και με ένα άλλο όχημα το οποίο κινείτο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί μεγάλές υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Από το βαν που τούμπαρε, οι επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους. Αμφότεροι είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο του ατυχήματος περιπολικό της Τροχαίας, ρυθμίζει την κυκλοφορία και διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων, μιας και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι κλειστό.