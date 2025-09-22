newspaper
Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και τραυματία στην Ποσειδώνος
Ελλάδα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:11

Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και τραυματία στην Ποσειδώνος

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου

Σύνταξη
Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και τραυματία στην Ποσειδώνος σημειώθηκε λίγο μετά τις επτά το πρωί.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο ενώ στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Αγιο Ορος 22.09.25

Σεισμός στα ανοιχτά των Καρυών

Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.

Σύνταξη
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Βοιωτία: Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση
Ο χώρος ταφής 21.09.25

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Ο άντρας με το όνομα «Γ» και η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύνταξη
«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Διενεργείται έλεγχος 21.09.25

Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, καθώς και τα οχήματα, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Αντί στεφάνων... 22.09.25

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής - «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ οι πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς
Διπλωματική απομόνωση 22.09.25

Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία - Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς

Αναλυτές τονίζουν ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης των χωρών της Δύσης - Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι θα γίνει η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι τα ξεκάθαρα φαβορί να την κατακτήσουν.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Από όλη τη διαιτητική ομάδα που έφερε ο Λανουά για να σφυρίξουν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 διεθνής είναι μόνο ο ένας βοηθός. Ούτε ο VAR είναι διεθνής.

Βάιος Μπαλάφας
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
