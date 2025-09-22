Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και τραυματία στην Ποσειδώνος
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου
Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ και τραυματία στην Ποσειδώνος σημειώθηκε λίγο μετά τις επτά το πρωί.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου.
Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο ενώ στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.
