Κρήτη: Τροχαίο στο κέντρο του Ηρακλείου – Γυναίκα παρασύρθηκε από ΙΧ
Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο για τις πρώτες βοήθειες
Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Ηρακλείου το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ικάρου, κάτω από την πλατεία Ελευθερίας.
Η κυκλοφορία στο σημείο επιβραδύνθηκε σημαντικά, καθώς οδηγοί και περαστικοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το περιστατικό.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την – ευτυχώς ελαφρά – τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.
