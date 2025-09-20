Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Ηρακλείου το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν μια γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ικάρου, κάτω από την πλατεία Ελευθερίας.

Η κυκλοφορία στο σημείο επιβραδύνθηκε σημαντικά, καθώς οδηγοί και περαστικοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το περιστατικό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την – ευτυχώς ελαφρά – τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.