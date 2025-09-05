Νεκρός Πολωνός τουρίστας στην Ζάκυνθο που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα
Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας Πολωνός τουρίστας στην Ζάκυνθο, μετά την παράσυρσή του από μοτοσυκλέτα
Την ζωή του έχασε 60χρονος Πολωνός τουρίστας στην Ζάκυνθο, στον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά. Τον άνδρα παρέσυρε μηχανή τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Το δυστύχημα στην Ζάκυνθο
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας, χθες τη νύχτα, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος κάτοικος του νησιού, που κινείτο από το Καλαμάκι προς τον Λαγανά, δεν αντιλήφθηκε τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, από το αν ο 60χρονος «πετάχτηκε» ξαφνικά στον δρόμο, όπως και για το αν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, διεξάγεται από την Τροχαία Ζακύνθου, αναφέρει η ΕΡΤ.
