Το απόγευμα του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα στη Λαμία, το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αγίου Λουκά, όταν ένα αυτοκίνητο βρέθηκε κυριολεκτικά «κρεμασμένο» στο κενό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός κινούνταν ανάποδα στον δρόμο και φτάνοντας στο τέλος του δρόμου, δεν αντιλήφθηκε τη στροφή.

Αντί να στρίψει, συνέχισε ευθεία με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στο χείλος του δρόμου, σταματώντας την τελευταία στιγμή πριν πέσει στο επίπεδο που βρισκόταν από κάτω.

Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς εκείνη την ώρα υπήρχαν πολλοί πεζοί στην περιοχή λόγω γάμου που τελούνταν στην εκκλησία του Αγίου Λουκά. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ο οδηγός, που υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ με αρνητικό αποτέλεσμα, δήλωσε πως ήταν απλώς αφηρημένος και δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε σε αυτήν την επικίνδυνη θέση.