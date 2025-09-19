view
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
19 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:31
Eνσωμάτωση

Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα στη Βασιλίσσης Σοφίας – Μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο

Tο περιστατικό έγινε στο ρεύμα προς Κηφισιά και προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Spotlight

Τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο να πέφτει σε κολόνα επί της Βασιλίσσης Σοφίας, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισιά, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο.

Όλα δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καβαλήσει το πεζοδρόμιο και να καταλήξει στην κολόνα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ άνοιξε και ο αερόσακος.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία αλλά και ασθενοφόρο για να παραλάβει τον οδηγό και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Vita.gr
Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ο πιο απολαυστικός τρόπος να καθυστερήσουμε τη γήρανση

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Βίντεο 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
Στα Χανιά 19.09.25

Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε τον πελάτη και στο μέσο της διαδρομής έβγαλε μαχαίρι στην οδηγό του ταξί και την απείλησε, αρπάζοντάς της τις εισπράξεις

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν, κάνοντας ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.

Σύνταξη
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

