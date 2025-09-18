Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποίησε η Αστυνομία για το αυτοκινητικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 29χρονο δικυκλιστή. Για το σοκαριστικό τροχαίο, ο εισαγγγελέας τούς άσκησε κακουργηματική δίωξη.

Συγκεκριμένα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ο 54χρονος βούλγαρος οδηγός και ακόμα τρεις, οι οποίοι σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη, όταν ο 29χρονος μοτοσικλετιστής είδε ξαφνικά μπροστά του μια νταλίκα να του κόβει την πορεία βγαίνοντας από κάθετο δρόμο. Ο νεαρός οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά από τη σφοδρή σύγκρουση, καθώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Η μηχανή «καρφώθηκε» κάτω από το ρυμουλκούμενο καθώς ο 29χρονος οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Κάμερα ασφαλείας στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κατέγραψε τη στιγμή της πρόσκρουσης της μηχανής που οδηγούσε ο άτυχος 29χρονος επάνω στο βαρύ όχημα, στη συμβολή με την οδό Λαέρτου.

Θεσσαλονίκη: Σε ποιες πράξεις αφορά η δίωξη

Όπως έγινε γνωστό η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, η οποία απαγγέλθηκε στους εν λόγω κατηγορουμένους, αφορά τις εξής πράξεις:

• Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

• Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.