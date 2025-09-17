Ενα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην οδό Λένορμαν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9), με αποτέλεσμα ένας αναβάτης μηχανής, ηλικίας 40 ετών, να χάσε τη ζωή του.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ανατροπή της μηχανής, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να υπέστη ανακοπή.