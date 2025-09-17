Νεκρός αναβάτης μηχανής σε τροχαίο στη Λένορμαν
Τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Λένορμαν.
Ενα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην οδό Λένορμαν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9), με αποτέλεσμα ένας αναβάτης μηχανής, ηλικίας 40 ετών, να χάσε τη ζωή του.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν.
Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ανατροπή της μηχανής, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να υπέστη ανακοπή.
