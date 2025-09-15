newspaper
Μάλια: Στη φυλακή ο 27χρονος που προκάλεσε το τροχαίο με θύμα την 23χρονη – Του επιτέθηκαν συγγενείς της
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:58

Μάλια: Στη φυλακή ο 27χρονος που προκάλεσε το τροχαίο με θύμα την 23χρονη – Του επιτέθηκαν συγγενείς της

Θρήνος και οργή από τους συγγενείς της 23χρονης Μαρίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που είχε με το μηχανάκι της στα Μάλια.

Προσωρινά κρατούμενους κρίθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Μάλια και είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της 23χρονης Μαρίας.

Σύμφωνα με το cretapost, ο 27χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Ο ίδιος ανέφερε πως υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το λάστιχο και έχασε τον έλεγχο του οχήματός του πέφτοντας στο μηχανάκι της άτυχης κοπέλας ενώ αρνήθηκε πως έτρεχε.

Ο 27χρονος Αιγύπτιος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη

Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακριτής, αποφάσισαν την προσωρινή φυλάκισή του μέχρι να γίνει το δικαστήριο.

Ένταση στα δικαστήρια

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου βρισκόταν από νωρίς και συγγενείς της άτυχης 23χρονης η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο θανατηφόρο δυστύχημα.

Οι συγγενείς της, στη θέα του 27χρονου, άρχισαν να φωνάζουν ενώ δεν δίστασαν να επιχειρήσουν να του επιτεθούν. Οι αστυνομικοί τους απομάκρυναν και ηρέμησαν τα πνεύματα.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Όλα συνέβησαν την Πέμπτη 11 Σεπτεμρίου στις 5 τα ξημερώματα όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος την ώρα που κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
15.09.25

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση - Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013
Ελλάδα 15.09.25

Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε προσδιορίσει τα αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους ύστερα από τις αντίθετες γνωματεύσεις ιατροδικαστή και γιατρών σε Ιωάννινα και Πάτρα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα
Ελλάδα 15.09.25

Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για τη συμπλοκή στο Σύνταγμα – Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου
15.09.25

Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για το επεισόδιο στο Σύνταγμα - Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου

Το ίδρυμα Hind Rajab ταυτοποίησε τον 29χρονο Ισραηλινό που συνελήφθη μετά το επεισόδιο με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα - Πρόκειται για τον λοχία David Hadar της διαβόητης ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
