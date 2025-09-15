Προσωρινά κρατούμενους κρίθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Μάλια και είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της 23χρονης Μαρίας.

Σύμφωνα με το cretapost, ο 27χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Ο ίδιος ανέφερε πως υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το λάστιχο και έχασε τον έλεγχο του οχήματός του πέφτοντας στο μηχανάκι της άτυχης κοπέλας ενώ αρνήθηκε πως έτρεχε.

Ο 27χρονος Αιγύπτιος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη

Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακριτής, αποφάσισαν την προσωρινή φυλάκισή του μέχρι να γίνει το δικαστήριο.

Ένταση στα δικαστήρια

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου βρισκόταν από νωρίς και συγγενείς της άτυχης 23χρονης η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο θανατηφόρο δυστύχημα.

Οι συγγενείς της, στη θέα του 27χρονου, άρχισαν να φωνάζουν ενώ δεν δίστασαν να επιχειρήσουν να του επιτεθούν. Οι αστυνομικοί τους απομάκρυναν και ηρέμησαν τα πνεύματα.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Όλα συνέβησαν την Πέμπτη 11 Σεπτεμρίου στις 5 τα ξημερώματα όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος την ώρα που κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.