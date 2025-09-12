Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Χερσονήσου μετά τον θάνατο της 23χρονης Μαρίας που σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, συγγενείς, φίλοι αλλά όλοι όσοι την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα χαμογελαστό παιδί, πρόθυμο να βοηθήσει τον οποιονδήποτε ενώ η ίδια ήταν αρκετά δραστήρια κάνοντας δύο δουλειές.

Η ίδια βρήκε τραγικό θάνατο μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο Σταλίδα – Μάλια.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στο Κουτουλουφάρι Χερσονήσου. Η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9 το πρωί.

Η οικογένεια της αδικοχαμένης Μαρίας ζήτησε από όσους παραστούν στο τελευταίο αντίο να φορούν λευκά ρούχα, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.

Κατέρρευσε η τουρίστρια που έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες

Βρετανίδα τουρίστρια που είναι νοσηλεύτρια στη χώρα της μόλις είδε την 23χρονη να κείτεται αιμόφυρτη στο έδαφος, έτρεξε πάνω της για να δώσει πρώτες βοήθειες. Όσοι ήταν εκεί, περιγράφουν ένα σπαρακτικό σκηνικό. Έπεσε πάνω της και πάλευε να την κρατήσει στη ζωή. Όταν πια κατάλαβε ότι το κορίτσι είχε «φύγει», …κατέρρευσε. Σωριάστηκε στο πεζοδρόμιο και ξέσπασε σε κλάματα. Είναι μάλιστα από τα πρόσωπα που έδωσαν κατάθεση στην Αστυνομία.

Την ίδια ώρα δύο Γερμανοί τουρίστες κατάφεραν να καταδιώξουν και να ακινητοποιήσουν τον 27χρονο Αιγύπτιο οδηγό. Ο τελευταίος προσπάθησε, σύμφωνα με το Cretalive.gr, να διαφύγει καθώς ήταν χωρίς δίπλωμα και ανασφάλιστος. Πήρε το μηχανάκι και έβαλε μπρος. Όμως λόγω της σύγκρουσης, το όχημα είχε υποστεί ζημιά και δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα. Οι δύο Γερμανοί που είχαν δει όλο το σκηνικό, τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου αποτυπώνεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η «φονική» πορεία του 27χρονου, ο οποίος σε κάποια στιγμή φαίνεται να κινείται τέρμα αριστερά και να πέφτει πάνω στην 23χρονη κοπέλα με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί στον αέρα και να πέσει με το κεφάλι πίσω στο πεζοδρόμιο.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Στις εικόνες του ΚΡΗΤΗ ΤV φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με την 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής.