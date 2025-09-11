Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο της μίας οδηγού.

Η νεαρή γυναίκα είχε ήδη εκπνεύσει όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο του τροχαίου

Συγκεκριμένα, η 23χρονη που έχασε τη ζωή της οδηγούσε στον επαρχιακό δρόμο Σταλίδα-Μάλια, στο Ηράκλειο, και από την άλλη μεριά ερχόταν ένας 27χρονος που επέβαινε και αυτός σε μηχανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν στις 5:00 τα ξημερώματα όταν το μηχανάκι της 23χρονης συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αυτό του 27χρονου. Τις Αρχές ειδοποίησαν άλλοι οδηγοί που διέρχονταν από το σημείο και είδαν τι συνέβη.

Τόσο η Αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην περιοχή, ωστόσο οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στη νεαρή γυναίκα, η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

Το θανατηφόρο τροχαίο, οι συνθήκες του οποίου διερευρώνται, έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα των αυτοκινητικών δυστυχημάτων στους δρόμους της Κρήτης.