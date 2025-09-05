Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία
Μετά την πρώτη σύγκρουση, το ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο από Θεσσαλονίκη, και συγκρούστηκε με άλλο όχημα - Ο άνδρας που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ
Ένας άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο και άλλος ένας τραυματίστηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στη Θεσσαλονίκη.
Το αυτοκινητικό δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Δερβενίου κοντά στον κόμβο Ορφανίδη, στις 07:50 το πρωί της Παρασκευής, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το voria.gr, από τη σύγκρουση το ένα από τα αυτοκίνητα ανετράπη, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλο Ι.Χ. που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.
Λόγω του σοβαρού τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει μπλοκάρει και στο ρεύμα προς Καβάλα έχει σχηματιστεί ουρά
Στο ΑΧΕΠΑ ο τραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση
Από τη δεύτερη σύγκρουση, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, έχασε τη ζωή του ένας άνδρας. Ο δεύτερος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται.
Εξαιτίας του σοβαρού τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει μπλοκάρει και στο ρεύμα προς Καβάλα έχει σχηματιστεί ουρά καθώς έχουν κλείσει δύο από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Στο σημείο έχουν κληθεί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
