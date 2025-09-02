Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη γυναίκα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πατρών, κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη γυναίκα η οποία έσωσε ένα 8χρονο κοριτσάκι.

Ο κατηγορούμενος είχε λάβει χθες προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σήμερα εμφανίστηκε με συνήγορο από την Αθήνα, ενώ το δικαστήριο είχε ορίσει αυτεπάγγελτα δικηγόρο από την προηγούμενη ημέρα.

Η κηδεία

Την ίδια ώρα με την απολογία του 46χρονου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της άτυχης γυναίκας στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών.

Η 86χρονη, με αυτοθυσία, στάθηκε «ασπίδα» προστατεύοντας το 8χρονο κοριτσάκι, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.