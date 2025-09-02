newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη γυναίκα
02 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:03

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη γυναίκα

Την ίδια ώρα με την απολογία του 46χρονου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της άτυχης γυναίκας στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα

Σύνταξη
Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πατρών, κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη γυναίκα η οποία έσωσε ένα 8χρονο κοριτσάκι.

Ο κατηγορούμενος είχε λάβει χθες προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σήμερα εμφανίστηκε με συνήγορο από την Αθήνα, ενώ το δικαστήριο είχε ορίσει αυτεπάγγελτα δικηγόρο από την προηγούμενη ημέρα.

Η κηδεία

Την ίδια ώρα με την απολογία του 46χρονου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της άτυχης γυναίκας στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών.

Η 86χρονη, με αυτοθυσία, στάθηκε «ασπίδα» προστατεύοντας το 8χρονο κοριτσάκι, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια
02.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της - Μεγάλη μείωση των μαθητών

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
02.09.25

Νέο «όχι» από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την απέλαση προσφύγων - Εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
02.09.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές  φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής
02.09.25

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Στις 14:00 αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη- Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες

«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;
02.09.25

«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;

Όταν το Ο Αιρετικός: Εξορκιστής 2 κυκλοφόρησε το 1977, οι κριτικές ήταν βάρβαρες. Ένα νέο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θέλει να ξορκίσει τη φήμη και την «κατάρα» του

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι
02.09.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
02.09.25

Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια

Ενώ οι άνδρες σπάνια υφίστανται επαγγελματικές συνέπειες για τις επιπλέον ώρες που αφιερώνουν στη φροντίδα παιδιών, οι γυναίκες βλέπουν συχνά την καριέρα τους να ανακόπτεται.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ
02.09.25

Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ

Το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «άδικους ατελείωτους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά και τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»
02.09.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»

«Θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά πίσω από τις πορτοκαλιές», γράφει μια ανάρτηση στο Disney Parks Blog σχετικά με το νέο ντοκιμαντέρ «Disneyland Handcrafted».

Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
02.09.25

Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η περιοδεία του Δημάρχου Πειραιά ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Λύκειο, καθώς και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη
02.09.25

Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη

Ξεκίνησε η ιστορική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022

Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά
02.09.25

Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά

Η Ελλάδα δέχθηκε ένα απίστευτο 18-0 σερί στη δεύτερη περίοδο (13-25 το επιμέρους σκορ), με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 80-77 από τη Βοσνία και να μπλέξει αναφορικά με την πρωτιά του ομίλου της.

Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
02.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στη χώρα

Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

02.09.25

02.09.25

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
02.09.25

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Τι δεν είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το πόρισμα περί ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο παρουσίασε. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά των υποθέσεων, σε ποιες έρευνες βασίστηκαν και γιατί τελικά είναι... άνθρακες ο θησαυρός!

Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)
02.09.25

Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)

Η μεταγραφική περίοδος έκλεισε στα μεγάλα πρωταθλήματα και η Premier League είχε την τιμητική της. Από τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτές είναι οι ομάδες που δαπάνησαν τα πιο πολλά χρήματα το φετινό καλοκαίρι.

