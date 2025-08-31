Συγκλονίζει ο πατέρας της 7χρονης Μαρίας περιγράφοντας τη σωματική και ψυχολογική κατάσταση της κόρης του μετά το τροχαίο στην Πάτρα, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί η ίδια σοβαρά και να σκοτωθεί η ηλικιωμένη που την συνόδευε.

Η 7χρονη έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα χέρια, στα πόδια, στην αριστερή πλευρά και στον αυχένα

«Μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» λέει η μικρή συνέχεια στον πατέρα της, ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ μετά το τροχαίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή στην αγαπημένη «γιαγιά» της οικογένειας όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παραβίασε το κόκκινο φανάρι και έπεσε επάνω τους.

Ο ίδιος περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που περνά η οικογένεια μιλώντας το Open. Η 7χρονη, όπως είπε, έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα χέρια, στα πόδια, στην αριστερή πλευρά και στον αυχένα, ενώ η ψυχολογική της κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Τα λόγια του συγκλονίζουν: «Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Το μόνο που μου λέει είναι ‘μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω’».

Η γιαγιά την έσωσε

Παράλληλα, για άλλη μία φορά επανέλαβε ότι η κόρη του σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία της 86χρονης γειτόνισσας που έδωσε τη ζωή της για να την προστατεύσει.

Υπενθυμίζεται ότι σε τοπικό μέσο είχε αναφερθεί ειδικά στην «κυρία Τιτίκα» που έφυγε τόσο τραγικά από τη ζωή, λέγοντας ότι την κόρη του «την έσωσε η γιαγιά με τον θάνατό της».

«Η γιαγιά έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι το παιδί σώθηκε. Έγινε η ασπίδα για να σώσει την Μαρία μου», είπε, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε αναρτώντας φωτογραφία από το σημείο του τροχαίου: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να την σώσει. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή».

Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό

Στον οδηγό της μηχανής έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το flamis.gr, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό. Ο 46χρονος φέρεται να είναι συντετριμμένος και περιορίστηκε στη σιωπή, κουνώντας το κεφάλι του, όταν ρωτήθηκε για το κόκκινο φανάρι.

Σε σχέση με το δυστύχημα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στους αστυνομικούς, περιοριζόμενος να πει απλώς ότι πήγαινε βόλτα.