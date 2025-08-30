Μια δραματική ανάρτηση για το τραγικό δυστύχημα στην Πάτρα έκανε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο πατέρας της 7χρονης Μαρίας, η οποία παρασύρθηκε από μηχανή μεγάλου κυβισμού με αποτέλεσμα η 71χρονη γιαγιά να χάσει τη ζωή της.

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς, που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την εφτάχρονη κόρη μου» έγραψε ο τραγικός πατέρας στην ανάρτησή του και αμέσως μετά πρόσθεσε: «Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα».

Ο πατέρας της 7χρονης, στο τέλος της ανάρτησής του ζήτησε «όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή, παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

«Έσωσε με τον θάνατό της την κόρη μου» δηλώνει ο πατέρας για την 71χρονη που η οικογένεια είχε σαν αληθινή γιαγιά των παιδιών

«Έσωσε την κόρη μου»

Ο πατέρας της 7χρονης ανέφερε στο τοπικό μέσο Flamis, ότι η 71χρονη που έχασε τη ζωή της έσωσε με τον θάνατό της την κόρη του, καθώς την προστάτευσε με το σώμα της.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για γιαγιά και εγγονή, η άτυχη ηλικιωμένη ήταν τελικά μια γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια ως «γιαγιά» και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα. Όπως έκανε και με τη Μαρία το βράδυ της Παρασκευής.

Κρατούσε τη μικρή Μαρία από το δεξί της χέρι. Και περνούσε κάθετα την παραλιακή οδό Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, στο ύψος της οδού Μαξίμου. Εκείνη την στιγμή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το τοπικό μέσο, ο οδηγός μίας μηχανής, περνά την προηγούμενη διασταύρωση, σιγά σιγά, με κόκκινο.

Γκαζώνει και αναπτύσσει ταχύτητα. Η 71χρονη γυναίκα μαζί με το μικρό κορίτσι βρίσκονται σχεδόν στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός της μηχανής που είχε κατεύθυνση προς Πύργο πέφτει πάνω τους. Πέφτει πάνω στην ηλκιωμένη αλλά εκτινάσσει και την 7χρονη.

«Η γυναίκα προστάτευσε με το σώμα της τη μικρή. Έσωσε με τον θάνατό της την κόρη μου» δηλώνει ο πατέρας της.

Χαρακτηριστικό της ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός είναι ότι μετά τη θανατηφόρα παράσυρση, η μηχανή βρέθηκε στα 150 μέτρα μακριά από το σημείο. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, μετέβη στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια συνελήφθη απο αστυνομικούς.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επαναφέρουν την ηλικιωμένη αλλά ήταν αργά.