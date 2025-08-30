newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Πάτρα: Συνελήφθη 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα μία ηλικιωμένη
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Συνελήφθη 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα μία ηλικιωμένη

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα στην Πάτρα

Σύνταξη
Στην σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησε η Αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα 86χρονη και ελαφρά τραυματισμένη την 8χρονη εγγονή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Σύμφωνα με το tempo24, η γυναίκα βαστούσε από το χέρι την 8χρονη όταν διέσχιζαν το δρόμο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη γυναίκα έβαλε μπροστά το σώμα της για να προστατεύσει το ανήλικο κορίτσι.  «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» δηλώνει στο flamis.gr ο πατέρας της 8χρονης.

Μετά τον τροχαίο η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

