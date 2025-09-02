Πάτρα: Οδύνη στην κηδεία της 86χρονης που έγινε ασπίδα για να σωθεί η 7χρονη – Προφυλακιστέος ο 46χρονος
Η απώλεια της γιαγιάς Τιτίκας από την Πάτρα, που έγινε «ασπίδα» για ένα 7χρονο κοριτσάκι, έχει συγκλονίσει όσους την γνώρισαν από κοντά αλλά και το ευρύτερο κοινό.
Η κηδεία της 86χρονης γυναίκας τελέστηκε σήμερα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή, προστατεύοντας την 7χρονη από τη μοιραία σύγκρουση.
Στο μεταξύ ο οδηγός της μηχανής κρίθηκε προφυλακιστέος για το θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων.
Η 7χρονη δεν έμαθε για την τύχη της γιαγιάς Τιτίκας
Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου και άνθρωποι που την ήξεραν την αποχαιρέτησαν με λύπη και συγκίνηση, ενώ εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια.
Το παιδί τραυματίστηκε και όπως λέει η γιαγιά της είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπως αναφέρει το tempo24.news.
Η γιαγιά της 7χρονης, Μαρία Αγγελοπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι το κοριτσάκι λέει συνέχεια ότι “έρχεται μηχανή επάνω μου” και ρωτάει που είναι η γιαγιά;
Την ίδια ώρα συντετριμμένος ήταν ο πατέρας της μικρής, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς.
Αποκάλυψε μάλιστα ότι η κόρη του δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια και της έχουν πει ότι η γιαγιά Τιτίκα είναι βαριά τραυματισμένη και πως νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο.
Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός της μηχανής
Ενώπιον του ανακριτή Πατρών οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα ο 46χρονος μοτοσικλετιστής που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Ακτή Δυμαίων, το βράδυ της Παρασκευής.
Ο κατηγορούμενος είχε λάβει χθες προθεσμία για να απολογηθεί και στη συνέχεια κρίθηκε προφυλακιστέος.
Ρωτήθηκε αν είναι μετανοιωμένος, απλά είχε σκυμμένο το κεφάλι και δεν απάντησε.
