Πρόσωπο γνωστό στις Αρχές είναι ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε την 85χρονη γιαγιά Τιτίκα στην Πάτρα.

Ο οδηγός της μηχανής μεγάλου κυβισμού είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Μάλιστα, είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ το 2013 είχε αποφυλακιστεί.

Χωρίς πινακίδα η μηχανή

Το μοιραίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Κυριακής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων στην παραλιακή λεωφόρο της Πάτρας έχει συγκλονίσει όλη την τοπική κοινωνία.

Όπως έχει διαπιστωθεί τόσο από μαρτυρίες πολιτών, όσο και από τις κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός της μηχανής παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να παρασύρει την 85χρονη και το 7χρονο κοριτσάκι.

Ωστόσο από τον έλεγχο της Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι η μηχανή που οδηγούσε ο 46χρονος δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση καθώς φέρεται να είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Αθήνα προς την Πάτρα.

Έλαβε προθεσμία

Ο 46χρονος οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα, στον εισαγγελέα Πατρών από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή.

Εναντίον του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη.

Ο πόνος στο σπίτι της οικογένειας ανείπωτος, η βόλτα έγινε τραγωδία σε μία στιγμή.

Η γυναίκα κρατούσε την εγγονή από το χέρι και επιχείρησε να περάσει τον δρόμο. Και ξαφνικά το κακό ήρθε. Η γιαγιά την τελευταία στιγμή κατάφερε να γίνει ασπίδα για την μικρούλα, μπήκε μπροστά, πήρε πάνω της την σύγκρουση.

Τα κλάσματα του δευτερολέπτου από την σύγκρουση ως την τραγωδία έχουν γραφτεί στο μυαλό της μικρούλας λέει ο πατέρας της. Τραυματισμένη ζητά την γυναίκα που την πήγαινε βόλτα.

Ο πατέρας θα καταγγείλει μια σειρά από πράγματα για τον οδηγό της μηχανής, σημειώνοντας πως αν δεν προφυλακιστεί ο οδηγός θα πάρει τον νόμο στα χέρια του.

«Το παιδί μου έχει πολλά χτυπήματα. Με πνίγει το δίκιο μου. Δεν με νοιάζει εάν είχε ποινικό παρελθόν. Αν με είχε πάρει τηλέφωνο και ζητούσε συγγνώμη, θα του έλεγα ‘δεν πειράζει, το παιδί μου ζει, κοίτα να ξεμπλέξεις’. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο», είπε ο πατέρας της 7χρονης.

«Το παιδί μου ξυπνάει τη νύχτα και λέει ‘έρχεται η μηχανή πάνω μου’» συμπλήρωσε ο πατέρας του μικρού κοριτσιού.

Όπως ανέφερε ο πατέρας της 7χρονης, ο ίδιος ζήτησε την κόρη του να την παρακολουθήσει ψυχολόγος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ωστόσο όπως του είπαν το νοσοκομείο δεν διαθέτει ψυχολόγο.

«Είδα τη γιαγιά, τη διέλυσε»

Ο πατέρας της 7χρονης, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε και στην 85χρονη γιαγιά Τιτίκα, που έγινε ασπίδα για να σωθεί το παιδί του.

«Τη γιαγιά τη διέλυσε η μηχανή. Την είδα στο νεκροτομείο, τη διέλυσε» είπε.