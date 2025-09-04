Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στην άσφαλτο και δυστυχώς τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας δεν έχουν τέλος. Το τελευταίο θύμα που προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο είναι μια 25χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της το πρωί της Πέμπτης (4/9) σε τροχαίο στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα, όταν το ΙΧ που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικίας 70 και 61 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Κιάτου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης συνεχίζεται.

Κάθε 14 ώρες ένας θάνατος στην άσφαλτο

Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα. Η ελληνική άσφαλτος μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο αιματηρών απωλειών: κάθε 14 ώρες ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν την τραγική πρωτιά: η Ελλάδα ανέβηκε το 2024 στην 3η θέση με τους περισσότερους θανάτους από τροχαία στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δείχνει μείωση.

Την τραγική αυτή εικόνα, περιέγραψε ο σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων Αντώνης Μορφονιός, στο Ertnews. «Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό στην Ελλάδα από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκαρφαλώσαμε άλλη μία θέση. Ήμασταν στην 4η θέση το 2023 και το 2024 με αύξηση 4%. Ανεβήκαμε στην 3η θέση πίσω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Σταθερά η Ρουμανία και η Βουλγαρία με μία αυξητική τάση της τάξης του 4%, όταν ο μέσος όρος τροχαίων ατυχημάτων θανατηφόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά 3%», ανέφερε.