Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και δύο μηχανές, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Ποσειδώνος.

Το ατύχημα έγινε στο δεύτερο τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.

Το σημείο του ατυχήματος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Λόγω του τροχαίου σημειώνονται σηαντικές καθυστερήσεις με το μποτιλιάρισμα να ξενικά πριν τον Φλοίσβο