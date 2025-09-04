Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Καραμπόλα με φορτηγό, ΙΧ και δύο μοτοσυκλέτες
Λόγω του τροχαίου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά με το μποτιλιάρισμα να ξενικά πριν τον Φλοίσβο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και δύο μηχανές, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Ποσειδώνος.
Το ατύχημα έγινε στο δεύτερο τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
Το σημείο του ατυχήματος
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.
Λόγω του τροχαίου σημειώνονται σηαντικές καθυστερήσεις με το μποτιλιάρισμα να ξενικά πριν τον Φλοίσβο
