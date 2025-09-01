newspaper
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
01.09.2025 | 13:34
Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό - Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα
Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση δύο φορτηγών – Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα – Διακοπή κυκλοφορίας
Ελλάδα 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:32

Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση δύο φορτηγών – Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα – Διακοπή κυκλοφορίας

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος των Άνω Λιοσίων

Σύνταξη
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στην Αττική Οδό, στο ύψος των ‘Ανω Λιοσίων, όταν μια νταλίκα που μετέφερε οχήματα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω της σύγκρουσης τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα, έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό, που ενεπλάκη στο συμβάν, αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Διακοπή κυκλοφορίας

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα και αντίστοιχα στην ίδια λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Δείτε βίντεο

YouTube thumbnail

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
48 συλλήψεις 01.09.25

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους - Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Σύνταξη
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Την έσυρε από τα μαλλιά στο χωράφι και αποπειράθηκε να την πατήσει με το όχημα
Στα Χανιά 01.09.25

Τρόμος για 23χρονη: Ο σύντροφός της την έσυρε σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και προσπάθησε να την πατήσει με το ΙΧ

Όπως καταγγέλλει η 23χρονη, από τα Χανιά, ο σύντροφός της μετά από καυγά την πήγε με το ζόρι σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και αποπειράθηκε να την πατήσει με το αυτοκίνητο - Ο 21χρονος συνελήφθη

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου
Ελλάδα 01.09.25

Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου οι Διοικητικοί Δικαστές

Οι Διοικητικοί Δικαστές λένε ότι το ζήτημα του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από το πρίσμα της καταστολής και της αυστηροποίησης των διαδικασιών άδειας διαμονής ή ασύλου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις
Στην Κρήτη 01.09.25

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις

Πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, που ξεκίνησε με τη διερεύνηση της τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, οδήγησε στην αποκάλυψη μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές – Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή
Extreme ημερήσιες εκδρομές 01.09.25

Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές: Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή

Η νέα μόδα των extreme ημερήσιων εκδρομών - Εξοικονομείς χρόνο ή απλώς τον σπαταλάς; - Ο υπερτουρισμός έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους ταξιδιωτικούς προορισμούς που στενάζουν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονίες δημοσιογράφων
Εκστρατεία RSF 01.09.25

Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους της Γάζας

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) απηύθυναν έκκληση στον διεθνή Τύπο να αφιερώσει τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους στη Γάζα στέλνοντας μήνυμα αφύπνισης

Σύνταξη
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο [γραφήματα]
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 01.09.25

Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

