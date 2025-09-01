Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό - Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στην Αττική Οδό, στο ύψος των ‘Ανω Λιοσίων, όταν μια νταλίκα που μετέφερε οχήματα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω της σύγκρουσης τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα, έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό, που ενεπλάκη στο συμβάν, αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Διακοπή κυκλοφορίας

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα και αντίστοιχα στην ίδια λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

