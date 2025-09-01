newspaper
01.09.2025 | 09:06
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ – Ένας τραυματίας
Ελλάδα 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:22

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ – Ένας τραυματίας

Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του

Σύνταξη
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (01.09.2025), στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα ΙΧ την ώρα που κινιόταν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του με αποτέλεσμα ν’ ανατραπεί.

Διερχόμενα οχήματα ειδοποίησαν τις αρχές με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει ένα άτομο και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε καθαρισμό του οδοστρώματος για την αποφυγή κινδύνου σε διερχόμενα οχήματα.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Την έσυρε από τα μαλλιά στο χωράφι και αποπειράθηκε να την πατήσει με το όχημα
Στα Χανιά 01.09.25

Τρόμος για 23χρονη: Ο σύντροφός της την έσυρε σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και προσπάθησε να την πατήσει με το ΙΧ

Όπως καταγγέλλει η 23χρονη, από τα Χανιά, ο σύντροφός της μετά από καυγά την πήγε με το ζόρι σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και αποπειράθηκε να την πατήσει με το αυτοκίνητο - Ο 21χρονος συνελήφθη

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου
Ελλάδα 01.09.25

Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου οι Διοικητικοί Δικαστές

Οι Διοικητικοί Δικαστές λένε ότι το ζήτημα του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από το πρίσμα της καταστολής και της αυστηροποίησης των διαδικασιών άδειας διαμονής ή ασύλου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις
Στην Κρήτη 01.09.25

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις

Πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, που ξεκίνησε με τη διερεύνηση της τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, οδήγησε στην αποκάλυψη μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύνταξη
Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών – Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια
Μείωση γεννήσεων 01.09.25

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών - Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια

Δείγμα του δημογραφικού προβλήματος που οξύνεται είναι και ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν στα σχολεία στην Πρώτη Δημοτικού για το έτος 2025-2026

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ
Κρήτη 31.08.25

Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ

Οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.

Σύνταξη
Κρήτη: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ – Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου
Κρήτη 31.08.25

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ - Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου

Φέρεται να πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων, στην Κρήτη - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος

Σύνταξη
Τέμπη: Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ
Ελλάδα 31.08.25

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ για τα Τέμπη

Ο Χρήστος Παπανίκος, στον ενημερωτικό ιστότοπο «Ελλάδα 24», είχε την «έμπνευση» να φτιάξει ένα σκίτσο με αφορμή την έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη. Η οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ')
Literature 01.09.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)

Ο σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει στα «Ηθικά Νικομάχεια» ότι η ευδαιμονία του ανθρώπου δεν είναι μια κατάσταση, αλλά μια ενέργεια της ψυχής του σύμφωνη με την τέλεια αρετή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)

Ο Φώτης Ιωαννίδης, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε τους φίλους του Παναθηναϊκού, λίγο πριν την επισημοποίηση της μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»
«Θα το δοκιμάσω» 01.09.25

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»

Σε μια νέα συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ Σκοτ επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και δύο δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς

Σπάει όλα τα κοντέρ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού – Το φοβερό 68% και τι χρειάζεται για να γίνει ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Σύνταξη
Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία
Ομιλία στον SCO 01.09.25

Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε και πάλι τη Δύση για τη στάση της - Ένας από τους λόγους της κρίσης είναι η προσπάθεια να συρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, όπως είπε

Σύνταξη
Κρήτη: Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις
Στην Κρήτη 01.09.25

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης με τις 48 συλλήψεις

Πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, που ξεκίνησε με τη διερεύνηση της τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, οδήγησε στην αποκάλυψη μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25 Upd: 09:49

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους- Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
