Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ – Ένας τραυματίας
Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (01.09.2025), στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος του Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένα ΙΧ την ώρα που κινιόταν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του με αποτέλεσμα ν’ ανατραπεί.
Διερχόμενα οχήματα ειδοποίησαν τις αρχές με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει ένα άτομο και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.
Η Πυροσβεστική προχώρησε σε καθαρισμό του οδοστρώματος για την αποφυγή κινδύνου σε διερχόμενα οχήματα.
Η Τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
