Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθησαν στην κηδεία του ζευγαριού που επέβαινε σε μηχανή και σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι. Σε κλίμα βαρύ, συγγενείς. φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο το απόγευμα της Κυριακής στην Λία και τον Γιάννη, που άφησαν πίσω τους τρία παιδιά.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο της Εύβοιας γέμισε από απαρηγόρητους φίλους και συγγενείς της οικογένειας, οι οποίοι αποχαιρέτησαν το άτυχο ζευγάρι. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει πως διαλύεται μια οικογένεια σε μια στιγμή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μοτοσικλέτα που επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε μετωπικά με το τζιπ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοσχερώς και τα δύο οχήματα.

Ο 45χρονος οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε ακαριαία. Η 41χρονη σύζυγός του τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Όμως τα τραύματά της ήταν τόσο σοβαρά που παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του προσωπικού να την κρατήσουν στη ζωή, η Λία δεν άντεξε και κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Χθες Κυριακή στην Εύβοια το «τελευταίο αντίο»

Χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του ζευγαριού, στην Εύβοια, με πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων να λένε το «τελευταίο αντίο» στη Λία και τον Γιάννη, που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι.

Όπως ανέφερε και ο ιερέας στην εξόδιο ακολουθία, «ο Γιάννης και η Λία δεν ήταν απλώς σύντροφοι αλλά ήταν γονείς, φίλοι, εργαζόμενοι, αγαπημένοι της ζωής και της κοινωνίας που έζησαν μαζί και έφυγαν μαζί».

Το ζευγάρι άφησε πίσω του τρία παιδιά 16, 12 και τριών ετών.