Καλαμάτα: Νεκρή μία 19χρονη σε τροχαίο
Η19χρονη στην Καλαμάτα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος
Μία ακόμα τραγωδία συνέβη στην άσφαλτο με θύμα ένα νεαρό κορίτσι.
Το νέο τροχαίο συνέβη στην Καλαμάτα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) με μία 19χρονη κοπέλα να χάνει τη ζωή της.
Η 19χρονη ήταν συνοδηγός
Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, η 19χρονη επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.
Από την σφοδρή σύγκρουση, τραυματίστηκε σοβαρά η 19χρονη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:
