Κιάτο: Θλίψη για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Σήμερα η κηδεία της
Η 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Κιάτο-Σούλι στην Κορινθία.
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της 25χρονης Μαργαρίτας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.
Η 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Κιάτο-Σούλι στην Κορινθία. Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (4.9.25) στον δρόμο Κιάτο-Σούλι, στην Κορινθία, όταν το όχημα που οδηγούσε η 25χρονη συγκρούστηκε με ένα αγροτικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η άτυχη κοπέλα.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα, στο Κιάτο. Συλλυπητήρια μηνύματα καταφθάνουν από πολλούς συγχωριανούς και φίλους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια νέα κοπέλα με όνειρα, που έφυγε πρόωρα και άδικα. Καλό ταξίδι, Μαργαρίτα.
Δείτε εικόνες από το τροχαίο
