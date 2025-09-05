Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της 25χρονης Μαργαρίτας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Κιάτο-Σούλι στην Κορινθία. Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (4.9.25) στον δρόμο Κιάτο-Σούλι, στην Κορινθία, όταν το όχημα που οδηγούσε η 25χρονη συγκρούστηκε με ένα αγροτικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η άτυχη κοπέλα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα, στο Κιάτο. Συλλυπητήρια μηνύματα καταφθάνουν από πολλούς συγχωριανούς και φίλους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια νέα κοπέλα με όνειρα, που έφυγε πρόωρα και άδικα. Καλό ταξίδι, Μαργαρίτα.

