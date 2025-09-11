Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση που σκότωσε την 23χρονη
Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης δύο δικύκλων στο Ηράκλειο Κρήτης - Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου με θύμα την 23χρονη.
- Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
- «Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» - Αστυνομικοί συνοδεύουν επίτοκο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
- Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
- Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης δύο δικύκλων στα Μάλια, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο μίας 23χρονης.
Στις εικόνες του ΚΡΗΤΗ TV, φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη.
Εκεί συγκρούεται μετωπικά με τη 23χρονη Ελληνίδα, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.
Δείτε το βίντεο
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο, γεγονός που ενισχύει τη δραματικότητα των εικόνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.
Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, ένα νησί που συνεχίζει να μετρά ανθρώπινες απώλειες στους δρόμους του.
- Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια
- Μυτιλήνη: Απαγχονισμένος μέσα στο κοιμητήριο της Αγίας Κυριακής βρέθηκε 36χρονος
- Στη Λεωφόρο το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League
- Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
- Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
- «Μεγάλη Εικόνα» στο ΜΕGA: Εκτάκτως τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις