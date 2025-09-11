Ανείπωτη θλίψη βιώνει η οικογένεια της 19χρονης Κάτιας που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλαμάτα. Ο πατέρας της 19χρονης, κάνει λόγο για τραγικές ευθύνες του οδηγού και η οικογένεια στρέφεται στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

«Μέσα στην Καλαμάτα δε συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δώσανε σε ένα παιδί ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα», είπε ο τραγικός πατέρας μιλώντας στο STAR. «Δεν μου το σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος; Ένας οδηγός που πριν ένα μήνα είχε ξανακάνει ατύχημα».

Η οικογένεια, σε μια προσπάθεια να δικαιωθεί η ψυχή της, ανέθεσε την υπόθεση σε δικηγόρο, ζητώντας να τιμωρηθούν όσοι φταίνε για την απώλεια της.

«Η θέση της οικογένειας είναι ότι, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη. Το δέντρο δεν κόπηκε από τη ρίζα, που σημαίνει ότι το όχημα χτύπησε χαμηλά, άρα το αυτοκίνητο “πέταγε”», λέει ο Νικόλαος Ρουσσόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για το τροχαίο, η νεαρή κοπέλα επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος έχασε τον έλεγχο στην οδό Αρτέμιδος με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε δύο δέντρα της νησίδας και να ανατραπεί.

Από την ανατροπή του οχήματος προέκυψε ο θανατηφόρος τραυματισμός της κοπέλας η οποία ήταν συνοδηγός.

Η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός νοσηλεύεται τραυματισμένος.