Ένα τραγικό τροχαίο, συνέβη σήμερα Κυριακή το πρωί με έναν 33χρονο οδηγό μηχανής να χάνει την ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην παραλιακή περιοχή της Λιανής Άμμου στη Χαλκίδα.

Σοκαριστικό τροχαίο

Αναλυτικότερα, ο οδηγός μηχανής ένας 33χρονος άνδρας κινούνταν επί της οδού, όταν ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή.

Ο οδηγός της μηχανής δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και η μοτοσικλέτα του να εκτραπεί βίαια της πορείας της.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.

Όπως μεταδίδει το eviaonline, η μηχανή του άτυχου άνδρα, αμέσως μετά το τροχαίο πήρε φωτιά.

Από την πρόσκρουση, ο 33χρονος μοτοσυκλετιστής εκσφενδονίστηκε από το όχημά του και κατέληξε σε απόσταση που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, αγγίζει τα 150 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις για τη διαχείριση του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου δυστυχώς διαπίστωσε τον θάνατο του δικυκλιστή.