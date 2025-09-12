Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του 54χρονου Μάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό.

Η 70χρονη οδηγός του ΙΧ κινείτο για 1 χλμ στο αντίθετο ρεύμα πριν τη θανατατηφόρα σύγκρουση

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών από τον πρώτο του γάμο, θα παραβρισκόταν σήμερα στη γαμήλια τελετή του παιδιού της συντρόφου του στο Κορωπί. Μάλιστα στη διάρκεια της ίδιας τελετής θα βαφτιζόταν και το παιδί του ζευγαριού.

Η σύντροφός του, που είναι δικηγόρος, κλήθηκε να πάρει μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση μετά την απώλειά του. Ωστόσο, επέδειξε γενναιότητα, καθώς η τελετή θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Μάλιστα, ζήτησε από τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας όλοι λευκά ρούχα για να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του 54χρονου συντρόφου της.

Ο 54χρονος που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου στα Μέγαρα, σκοτώθηκε χθες στην Εθνική Αθηνών – Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, αφού δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενος προς Πάτρα, ένα ΙΧ του οποίου η 70χρονη οδηγός είχε εισέλθει ανάποδα στο ρεύμα της οδού.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με την 70χρονη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας (ο 54χρονος) υπέκυψε στα τραύματα του.

Σοκαριστικές ήταν οι συνθήκες του δυστυχήματος με αστυνομικές πηγές ν’ αναφέρουν πως η 70χρονη, εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα στο ρεύμα προς Πάτρα.

Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.

Έτσι, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.