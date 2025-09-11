Σοκαριστικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σφοδρή σύγκρουση – Απανθρακώθηκε ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην εθνική οδό Αθηνών – Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλος με έναν νεκρό.

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πάτρα όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

Νεκρός είναι ο οδηγός του οχήματος που εγκλωβίστηκε και απανθρακώθηκε στο ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι δύο τραυματίες είναι ο οδηγός και συνοδηγός στο άλλο αυτοκίνητο.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς για την ώρα να έχει γίνει γνωστό πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο οδηγός ενός Yaris επιχείρησε να κάνει προσπεραση σε ένα Ford Raptor.

Φαίνεται να το ακούμπησε στο πίσω μέρος και να έχασε τον έλεγχο. Αφού έφερε 3 τούμπες, ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου και έπιασε φωτιά.

Ο οδηγός βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Οι δύο άλλοι επιβάτες του raptor έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.