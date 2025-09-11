Πώς συνέβη το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό – Σοκάρουν οι εικόνες

Σοκάρουν οι εικόνες από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας στην Αιγιάλεια στο ρεύμα προς Πάτρα.

Τραγικός απολογισμός του τροχαίου είναι ένας νεκρός οδηγός που απανθρακώθηκε μέσα στο φλεγόμενο όχημα και δύο τραυματίες, επιβαίνοντες στο άλλο ΙΧ που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Όλα έγινα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα όταν το ένα ΙΧ επιχείρησε να προσπεράσει μεγάλου κυβισμού αγροτικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατά την επαναφορά στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν

Αποτέλεσμα ήταν το πρώτο ΙΧ να ανατραπεί και μετά από τρεις τούμπες ακινητοποιήθηκε στο προστατευτικό διάζωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το αγροτικό συγκρούστηκε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κάγκελα.

Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες ο οδηγός του Ι.Χ. τύπου Yaris προσπάθησε να προσπεράσει το αγροτικό τύπου Ford Raptor, όμως «βρήκε» το όχημα στο πίσω μέρος του.

Ακολούθησαν τρεις ανατροπές, με αποτέλεσμα το Yaris να ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου και σχεδόν αμέσως να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο οδηγός του ΙΧ που πήρε φωτιά απεγκλωβίστηκε απανθρακωμένος ενώ οι δύο τραυματίες έχουν διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το δυστύχημα:

«Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα».

Λόγω του τροχαίου για αρκετή ώρα η εθνική οδός Κορίνθου – Πατρών παρέμεινε για αρκετή κλειστή.