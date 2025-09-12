Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Σοκάρουν οι εικόνες με το ΙΧ στον γκρεμό
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα ωστόσο το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά, όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στον γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός επιστρέφοντας σπίτι του στον Πόρο μετά την δουλειά του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με το ΙΧ να πέφτει σε χαράδρα.
Το ΙΧ στον γκρεμό
Δυστυχώς, κάνεις δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό και μόνο μετά από αρκετές ώρες, όταν πια άρχισαν να ψάχνουν το νεαρό που αγνοούνταν, οι οικείοι ειδοποίησαν τις αρχές.
Το όχημα εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι μια βάρκα που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησε τις Αρχές.
Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή που θα δώσει απαντήσεις στο κατά πόσο σκοτώθηκε ακαριαία ή όχι.
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
- Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Σοκάρουν οι εικόνες με το ΙΧ στον γκρεμό
- Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
- Στο στόχαστρο ο Λαπόρτα λόγω Καμπ Νου
- Συμβούλιο Ασφαλείας: Άμεση απελευθέρωση εργαζομένων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι ζητούν τα μέλη του
- Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις