Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Σοκάρουν οι εικόνες με το ΙΧ στον γκρεμό

Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά, όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στον γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός επιστρέφοντας σπίτι του στον Πόρο μετά την δουλειά του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με το ΙΧ να πέφτει σε χαράδρα.

Το ΙΧ στον γκρεμό

Δυστυχώς, κάνεις δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό και μόνο μετά από αρκετές ώρες, όταν πια άρχισαν να ψάχνουν το νεαρό που αγνοούνταν, οι οικείοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι μια βάρκα που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή που θα δώσει απαντήσεις στο κατά πόσο σκοτώθηκε ακαριαία ή όχι.