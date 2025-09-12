«Είδαμε ένα ΙΧ μπροστά μας και ξαφνικά σβήνουν όλα» – Τι λέει ο τραυματίας του τροχαίου στην Ολυμπία Οδό

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών με απολογισμό 2 νεκρούς και έναν τραυματία.

Στους νεκρούς η οδηγός του ενός οχήματος. Θα γινόταν γιαγιά. Τα δάκρυα δεν σταματούν. Την αγαπούσαν όλοι, θα πουν.

Μια γυναίκα δραστήρια μια ιστιοπλόος, που όμως έκανε, όπως όλα δείχνουν, ένα τραγικό λάθος.

«Είχε πρόβλημα υγείας, της λέγαμε να μην οδηγεί»

Συγγενής της 70χρονης μίλησε αποκλειστικά στο Live News και τόνισε πως η γυναίκα είχε πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να περπατάει καλά, με οικογενειακούς φίλους να της λένε ότι δεν θα έπρεπε να οδηγεί.

«Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48 ετών. Μπορούσε και την ήλεγχε την ασθένεια. Τελευταία όμως, επειδή πριν δύο χρόνια είχε πέσει και είχε κάνει εγχείρηση. Είχε πρόβλημα δεν περπατούσε καλά αλλά συνέχισε να οδηγεί. Πήγαινε σε γιατρούς. Δεν ακολουθούσε την παραδοσιακή ιατρική, πήγαινε σε ολιστικούς γιατρούς, έκανε δίαιτα, έκανε πολλά πράγματα. Μετά όμως, ήτανε καλά και άρχισε να οδηγεί. Οδηγούσε τελευταία, οδηγούσε παρότι εμείς και οι φίλοι μας πιστεύαμε ότι δεν έπρεπε να οδηγεί. Αφού, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, δεν θα έπρεπε να οδηγεί αλλά επειδή οδηγούσε αυτόματο αυτοκίνητο, νόμιζε η ίδια ότι μπορούσε να οδηγεί».

«Ήθελε να έρθει από το Λαμπίρι που έμενε γιατί έχει ένα εξοχικό, στο Αίγιο. Τώρα γιατί πήρε την κατεύθυνση προς Πάτρα; Λάθος έκανε και μόλις έφτασε στο τούνελ κατάλαβε ότι δεν ήθελε να πάει στην Πάτρα, ποιος το ξέρει; Έκανε αναστροφή να γυρίσει στο Αίγιο αλλά εκεί ο δρόμος είναι μονής κυκλοφορίας, έχει διάζωμα, οπότε πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, πήγαινε αντίθετα. Οι οδηγοί αντίθετα που την απέφευγαν, της κάνανε νόημα αλλά δεν κατάλαβε. Πιστεύω ότι η σκλήρυνση, της είχε επηρεάσει λίγο και τον εγκέφαλο».

Στο Live News μίλησε ο άνδρας που σώθηκε από τη σφοδρή σύγκρουση. Όπως λέει δεν θυμάται πολλά από το τροχαίο.

«Όπως πηγαίναμε, είδα ένα αυτοκίνητο, ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει; Δεν κατάλαβα και πολλά. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο… Έγινε σύγκρουση. Τώρα… Δεν ξέρω».

Συμπλήρωσε: «Θυμάμαι πηγαίναμε με 130χμλ και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και μπαμ».

<br />

Το χρονικό

Πως φτάσαμε όμως σε αυτές τις εικόνες; Χρειάστηκαν λόγω των υψηλών ταχυτήτων λίγα δευτερόλεπτα, όπως όλα δείχνουν, που οι όποιες αντιδράσεις από τις αρχές ή την εποπτεύουσα την οδό δεν είχαν χρόνο να εκδηλωθούν. Η γυναίκα οδηγούσε για ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα περίπου ένα λεπτό.

Η 70χρονη γυναίκα από το Αίγιο οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών, στο Λαμπίρι Αχαΐας. Λίγο πριν τις σήραγγες στην Παναγοπούλα, το αυτοκίνητο της 70χρονης συγκρούεται σφοδρά με όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες από τα Μέγαρα. Από τη μοιραία σύγκρουση, το αυτοκίνητο της 70χρονης τυλίγεται στις φλόγες, με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Λίγες ώρες αργότερα, ο ένας από τους δύο άνδρες υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε και αυτός την τελευταία του πνοή.

Η 70χρονη μπήκε στην Εθνική Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και να έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Διερχόμενοι οδηγοί που την έβλεπαν να κινείται ανάποδα, της έκαναν σήματα να σταματήσει, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση με το όχημά της.

Τελικά, το όχημα της 70χρονης συγκρούεται με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Από τη σφοδρή σύγκρουση εκσφενδονίζεται, περιστρέφεται στον αέρα και καταλήγει στο κράσπεδο της Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.