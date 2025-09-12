Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/09), στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Πολύκαστρο με το Κιλκίς.

Μηχανή που οδηγούσε 25χρονος με κατεύθυνση προς Ν.Καβάλα, ξέφυγε από την πορεία της πορείας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα προσκρούοντας αρχικά σε κάδο σκουπιδιών και αμέσως σε δέντρο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό έρευνα το ΑΤ Πολυκάστρου. Ασθενοφόρο του Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου παρέλαβε τον άτυχο νεαρό.