Κιλκίς: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Πολύκαστρο με το Κιλκίς.
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/09), στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Πολύκαστρο με το Κιλκίς.
