Τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου από το οποίο έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 64 ετών τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Η θανατηφόρα καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος του Ελληνικού.

Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα φαίνεται στο βίντεο να χτυπάει από πίσω το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα

Συγκρούστηκαν 3 ΙΧ και ένα ταξί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 64χρονη γυναίκα και να τραυματιστούν άλλα 3 άτομα: 2 άντρες, 21 και 22 ετών, και γυναίκα 70 ετών.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένης

Στο βίντεο που δημοσιεύει το in φαίνεται το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα να χτυπάει από πίσω το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους οδηγούς και τους συνεπιβάτες από τα εμπλεκόμενα οχήματα και ανέσυραν νεκρή την 64χρονη οδηγό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» διακομίστηκαν επίσης οι τρεις τραυματίες.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Την προανάκριση ανέλαβε το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.