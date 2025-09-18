Θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο εμπλέκονται τέσσερα οχήματα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Συγκρούστηκαν 3 ΙΧ και ένα ταξί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί γυναίκα 64 ετών και να τραυματιστούν άλλα 3 άτομα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη, στο ύψος της παλιάς αμερικανικής βάσης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν 3 ΙΧ και ένα ταξί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί γυναίκα 64 ετών και να τραυματιστούν ελαφρά 2 άντρες, 21 και 22 ετών, και γυναίκα 70 ετών.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, οι οποίοι ανέσυραν νεκρή την 64χρονη από τα συντρίμμια.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Ερευνα της Τροχαίας

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ διεξάγεται έρευνα από την Τροχαία.