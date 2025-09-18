Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Γυναίκα νεκρή και 3 τραυματίες σε τροχαίο με εμπλοκή 4 αυτοκινήτων
Σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τριών άλλων ατόμων.
- Ζερεφός: Πάνω από 130 τρισ. δολάρια το κόστος της κλιματικής αλλαγής στο τέλος του αιώνα
- Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
- Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης
- Πόσα παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη;
Θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο εμπλέκονται τέσσερα οχήματα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Συγκρούστηκαν 3 ΙΧ και ένα ταξί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί γυναίκα 64 ετών και να τραυματιστούν άλλα 3 άτομα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη, στο ύψος της παλιάς αμερικανικής βάσης.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν 3 ΙΧ και ένα ταξί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί γυναίκα 64 ετών και να τραυματιστούν ελαφρά 2 άντρες, 21 και 22 ετών, και γυναίκα 70 ετών.
Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, οι οποίοι ανέσυραν νεκρή την 64χρονη από τα συντρίμμια.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
Ερευνα της Τροχαίας
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ διεξάγεται έρευνα από την Τροχαία.
- Ουκρανία: Προέλαση σε όλα τα μέτωπα βλέπει η Ρωσία, ρωσικές αποτυχίες ο Ζελένσκι
- ΗΠΑ: Ένας χρυσός Τραμπ τεσσάρων μέτρων κοιτάζει το Καπιτώλιο
- Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Γυναίκα νεκρή και 3 τραυματίες σε τροχαίο με εμπλοκή 4 αυτοκινήτων
- Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης – Είχε σκοτώσει πεθερό, πεθερά και αδελφή της συζύγου του
- ΗΠΑ: Εκοψαν την εκπομπή του Κίμελ έπειτα από τα σχόλιά του για τη δολοφονία Κερκ
- Πενσιλβάνια: 3 αστυνομικοί νεκροί και 2 βαριά τραυματισμένοι από πυρά – Νεκρός και ο δράστης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις