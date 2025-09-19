Νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το φρικτό τροχαίο τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 64χρονη οδηγός και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι, όταν σημειώθηκε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων.

Στα πλάνα, διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα στο ύψος του Ελληνικού και να «καρφώνεται» αφρενάριστο επάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 64χρονη.

Η οδηγός είχε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι που εν τω μεταξύ είχε ανάψει πράσινο, αλλά το αυτοκίνητο για άγνωστο λόγο παρέμεινε ακινητοποιημένο για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Η 64χρονη οδηγός είχε παραμείνει ακινητοποιημένη σε πράσινο φανάρι τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα

Απέφυγε το μοιραίο ΙΧ οδηγός μηχανής

Μάλιστα, ένας οδηγός μηχανής που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα το παρατήρησε και πραγματοποίησε μικρό ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντελήφθη, τουλάχιστον εγκαίρως, ο 21χρονος. Λόγω και της υψηλής ταχύτητας, έπεσε πάνω της και στη συνέχεια βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα άλλο όχημα και ένα ταξί.

Το άλλο αυτοκίνητο επάνω στη νησίδα δεξιά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και χτύπησε στην κολώνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας. Από τη σφοδρή σύγκρουση των τριών Ι.Χ. και του ταξί, τραυματίστηκαν δύο άντρες, 21 και 22 ετών, και μια γυναίκα 70 ετών που επέβαινε στο ταξί. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό και αναζητούν απαντήσεις για τον λόγο που το όχημα της 64χρονης ήταν ακινητοποιημένο στο πράσινο φανάρι. Πιθανολογείται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων. Το σημείο αυτό θεωρείται κομβικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην πορεία της έρευνας.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία ρίχνουν φως στα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.