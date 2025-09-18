Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε με νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος τη γέφυρας του Μαρτίνου. Δύο γυναίκες τραυματίες στο νοσοκομείο.
Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα αργά το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο 220ο χιλιόμετρο.
Κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου, αυτοκίνητο ΙΧ, που κινούνταν με κατεύθυνση από Λαμία προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα. Μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας του.
Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον οδηγό του ΙΧ, που ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.
Στο ίδιο όχημα επέβαιναν και δύο γυναίκες, που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά στο ρεύμα προς την Αθήνα.
