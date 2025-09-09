Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με έναν τραυματία: Αυτοκίνητο τούμπαρε στον Εύοσμο

Τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Το ατύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Μαιάνδρου.

Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ένα άτομο.