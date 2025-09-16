Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στη Βούλα, συγκεκριμένα στην περιοχή Πανόραμα. Ειδικότερα, στην οδό Σπερχειάδος, ένα ΙΧ αυτοκίνητο κόλλησε σε τρύπα που είχε δημιουργηθεί στον δρόμο.

Όπως φαίνεται σε πλάνα που εξασφάλισε το MEGA, έχει σπάσει ένας αγωγός νερού. Ο αγωγός είχε σπάσει από το μεσημέρι και, όπως σημειώνεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, κάτοικοι ανέφεραν ότι κανείς δεν είχε μεριμνήσει γι’ αυτό.

Όπως αναφέρεται, τα νερά έτρεχαν από τις 4 το μεσημέρι, ενώ το ύψος του πίδακα νερού που είχε σχηματιστεί έφτασε ακόμη και τα 3 μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρχικά υπήρχε μόνο μια ρωγμή στον δρόμο, αλλά στις 4 το μεσημέρι ο αγωγός έσπασε και τότε κάτοικοι έγιναν μάρτυρες των εικόνων που κατέγραψε το MEGA: