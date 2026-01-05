Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Θεσσαλονίκη, αναζητείται ο οδηγός του ΙΧ

Σοβαρά τραυματίστηκε πεζός άντρας όταν παρασύρθηκε από ΙΧ στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 6.30 το απόγευμα και σύμφωνα με με την αστυνομία ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μηχανή ταχείας επέμβασης και κινητή μονάδα το ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διασωληνώθηκε επί τόπου και παρελήφθη για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.