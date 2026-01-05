Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Θεσσαλονίκη, αναζητείται ο οδηγός του ΙΧ
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Σοβαρά τραυματίστηκε πεζός άντρας όταν παρασύρθηκε από ΙΧ στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 6.30 το απόγευμα και σύμφωνα με με την αστυνομία ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μηχανή ταχείας επέμβασης και κινητή μονάδα το ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας διασωληνώθηκε επί τόπου και παρελήφθη για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.
